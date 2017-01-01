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13 событий Ивановской области поборются за статус «национальных»
В этом году на участие в федеральном проекте лучших туристических событий России «Национальный календарь событий EventsInRussia.com» заявлено 13 событийных мероприятий Ивановской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры и туризма.
Среди событий, которые поборются за звание «национальных»:
- международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало»;
- международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра»;
- открытый международный Волжский фестиваль-конкурс исполнителей русского и цыганского романса «Романса голос осенний»;
- всероссийский фестиваль русского валенка;
- межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Кречет»;
- межрегиональный фольклорно-гастрономический фестиваль национальных кухонь «КухонЪ»;
- областной фестиваль «День лука в Лухе»;
- фестиваль фестивалей «ШуяBEST»;
- посадская ярмарка «День картошки»;
- открытый фестиваль «Ивановский капустник»;
- крестовоздвиженская ярмарка-фестиваль «Палех – город мастеров»;
- Парская ярмарка и фестиваль Парского калача;
- военно-патриотический праздник «Открытое небо».
Проекты оцениваются не только экспертами, но и в форме народного голосования. События, получившие большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса Национальное событие года. Голосование продлится до 3 декабря 2017 года включительно на сайте «Национальный календарь событий».
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