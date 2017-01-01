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Новости

51 минуту назад

Состоялись публичные слушания по изменениям и дополнениям в Устав города Иваново


25 октября на очередном заседании ивановской городской думы депутаты приняли проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Иваново и о порядке участия горожан в его обсуждении.

В новой редакции Устава регламентированы встречи депутатов гордумы с избирателями, внесены поправки в процедуру избрания Главы города, назначения и освобождения от должности первого заместителя главы администрации города. Изменения коснутся и ряда полномочий органов местного самоуправления.

Сегодня, 30 ноября, публичные слушания по изменениям в Устав областного центра состоялись. «В процессе слушаний было поддержано большинство поступивших письменных предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта, которые будут включены в итоговый документ. На основании итогового документа и протокола будет подготовлено заключение о результатах слушаний», - говорится в сообщении ивановской мэрии.



ключевые слова: город Устав публичные слушания
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