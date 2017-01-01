Осужден житель Ивановской области, ударивший инспектора ДПС локтем по лицу





В Шуе вынесен приговор 32-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

Суд установил, что подсудимый управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда его задержал наряд ДПС, мужчина стал вести себя агрессивно и ударил одного из полицейских локтем по лицу. После чего попытался скрыться, но был задержан и доставлен в дежурную часть.

В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

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