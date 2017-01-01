Фильм кинешемского режиссера стал лауреатом французского кинофестиваля

Картина завоевала сразу два приза





Фильм режиссера из Кинешмы Анны Крайс (Кругловой) «Нашла коса на камень» стал лауреатом ежегодного фестиваля российского кино Festival du Cinema Russe, который прошел в ноябре во французском городе Онфлёр. Картина завоевала сразу два приза - за лучший сценарий и лучший дебют.

В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 7 фильмов - «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Турецкое седло» Юсупа Разыкова, «Язычники» Валерии Сурковой, «Жги!» Кирилла Плетнёва, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, а также лента кинешемского режиссера Анны Крайс (Кругловой) «Нашла коса на камень».

Профессиональное жюри под председательством режиссера Сафи Неббу присудило фильму Анны Крайс (Кругловой) два приза - за лучший сценарий и лучший дебют.

К слову, весной 2017 года фильм «Нашла коса на камень» был признан лучшей картиной основного конкурса и получил гран-при V национального кинофестиваля «Движение» в Омске. Осенью вышел в ограниченный прокат в России и был показан в нескольких крупных городах в рамках программы «Новое молодое кино».

Напомним, что мэр французского города Онфлёр Мишель Ламар посещал Ивановскую область в 2016 году, в августе он принял участие в церемонии подписания Хартии об установлении дружественных отношений между городами Онфлёр и Плёс.

В этом году фестиваль посетила делегация Ивановской области во главе с председателем правления Ивановского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Галиной Азеевой, которая вручила специальный денежный приз и сувениры с палехской росписью создателям картины «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Для справки:

Анна Крайс (Круглова) родилась в городе Ангарске Иркутской области, но вместе с семьей переехала в Кинешму. С 1998 по 2005 годы училась в гимназии им. А.Н. Островского. Высшее образование получила в Ивановском государственном университете на факультете романо-германской филологии. Сразу после окончания вуза уехала в Германию и поступила в Кельнскую академию медиаискусства. Полнометражный фильм «Нашла коса на камень» стал ее дипломной работой. Действие фильма происходит в 2000 году в Иванове, но съемки проходили в Белоруссии.

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