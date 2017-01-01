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13 минут назад
В Ивановской области ожидается ухудшение погодных условий
Автомобилистов просят корректировать стиль вождения
В ближайшие дни в Ивановской области ожидается ухудшение погодных условий – снижение и перепады температуры воздуха, выпадение осадков.
В связи с этим региональная Госавтоинспекция просит водителей корректировать свой стиль вождения с учетом погодных условий, быть максимально внимательными на дороге. «Автолюбителям необходимо учитывать, что даже незначительные осадки в виде тумана или небольшого снега существенно увеличивают тормозной путь, а значит, увеличивают риск возникновения дорожной аварии», - говорится в сообщении УГИБДД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Добрый1 минуту назадНадеюсь "САЖХ"тоже предупредили
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