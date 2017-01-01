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Новости

13 минут назад

В Ивановской области ожидается ухудшение погодных условий

Автомобилистов просят корректировать стиль вождения


В ближайшие дни в Ивановской области ожидается ухудшение погодных условий – снижение и перепады температуры воздуха, выпадение осадков.

В связи с этим региональная Госавтоинспекция просит водителей корректировать свой стиль вождения с учетом погодных условий, быть максимально внимательными на дороге. «Автолюбителям необходимо учитывать, что даже незначительные осадки в виде тумана или небольшого снега существенно увеличивают тормозной путь, а значит, увеличивают риск возникновения дорожной аварии», - говорится в сообщении УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: погода водители УГИБДД
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									Добрый								
							
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  • 1 минуту назад
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							Надеюсь "САЖХ"тоже предупредили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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