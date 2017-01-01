В Иванове трое посетителей устроили в магазине погром

Охранника торговой точки избили







На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области поступил сигнал «Тревога» из магазина по улице Шевченко областного центра. По указанному адресу незамедлительно прибыла группа задержания.

Охранник магазина пояснил, что трое неизвестных устроили в торговом зале погром, после чего один из них избил охранника и скрылся на автомобиле Honda Accord темного цвета.

Уточнив приметы подозреваемого, наряд ОВО приступил к отработке прилегающей территории. В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Шевченко у дома №7 был задержан гражданин, по приметам похожий на разыскиваемого. Задержанным оказался ранее судимый 19-летний местный житель, который находится в региональном розыске за кражу. Впоследствии охранник магазина опознал данного мужчину.

Для дальнейшего разбирательства задержанный молодой человек был доставлен в отдел полиции. В настоящее время злоумышленник передан инициатору розыска, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

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