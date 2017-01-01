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Новости

59 минут назад

Педагогам Ивановской области выделили более 132 млн рублей на увеличение зарплаты

Теперь учителя получают больше, чем средняя заработная плата наемных работников по региону


В 2017 году в рамках исполнения Указа Президента РФ заработная плата педагогических работников Ивановской области должна составить 100% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Для этого из областного бюджета дополнительно региональным учреждениям образования и бюджетам муниципальных образований направлены субсидии в объеме 132,1 млн рублей. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности начальника департамента образования Ольга Антонова.

Она также напомнила, что с 2012 года в регионе осуществляется поэтапное повышение уровня заработной платы работников учреждений образования. «Для этого Ивановская область ежегодно увеличивает объем средств, направляемых на доведение заработной платы до установленного в «дорожной карте» в сфере образования значения», - отметила Ольга Антонова.

По данным образовательного ведомства, в 2012 году уровень средней зарплаты педагогов Ивановской области составлял 15,6 тыс. рублей или 91,3% от средней заработной платы в регионе.

«Начиная с 2013 года, уровень средней заработной платы работников учреждений образования области вырос на 22,3%, в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года средняя зарплата составила 20,9 тыс. рублей, что соответствует 104,4% от прогнозной средней заработной платы наемных работников по региону», - отметили в Департаменте.



ключевые слова: педагоги зарплата
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Ой, простите, это из другого телесериала. Правильно будет:
    

    
"Скоро выборы."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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