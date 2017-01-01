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Суд в Иванове пересмотрит дело о тайной церкви
Как мы сообщали ранее, в областном центре прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях в деятельности Местной религиозной организации церкви Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Воскресение». В результате было выявлено одно нарушение закона. В частности, ивановские пятидесятники молились в помещении без вывесок и иной информации с указанием полного официального наименования юридического лица.
По данному факту в отношении «Воскресения» было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения религиозную организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Пятидесятники с этим не согласились, подали апелляцию, и дело ушло в суд на пересмотр. Заседание Ленинского районного суда намечено на 4 декабря.
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Полагаю, вывеска - это не самое главное в нашей жизни.