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Новости

сегодня, 13:13

Суд в Иванове пересмотрит дело о тайной церкви


Как мы сообщали ранее, в областном центре прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях в деятельности Местной религиозной организации церкви Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Воскресение». В результате было выявлено одно нарушение закона. В частности, ивановские пятидесятники молились в помещении без вывесок и иной информации с указанием полного официального наименования юридического лица.

По данному факту в отношении «Воскресения» было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения религиозную организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Пятидесятники с этим не согласились, подали апелляцию, и дело ушло в суд на пересмотр. Заседание Ленинского районного суда намечено на 4 декабря.



ключевые слова: религия пятидесятники суд
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							Я знаю еще одно помещение без вывески, где кто-то молился. Тогда еще четверг был, ели хлеб, пили вино, они потом все в сад пошли (кроме одного) и там одного из них арестовали.
    

    
Полагаю, вывеска - это не самое главное в нашей жизни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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