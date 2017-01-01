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20 минут назад
В доме на проспекте Текстильщиков в Иванове загорелся электрощит
К ликвидации пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники
Пожар в 109-м доме на проспекте Текстильщиков областного центра произошел сегодня около половины 9 утра. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, в доме горел электрощит на площади 1 квадратный метр.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники.
ключевые слова: пожар электрощит МЧС
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