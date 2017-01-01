В Ивановской области полиция ликвидировала подпольный игровой клуб

Изъято 7 единиц игрового оборудования - ФОТО





Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области пресекли в Родниках игорную деятельность подпольного игрового клуба. Из зала этого заведения было изъято 7 единиц игрового оборудования.

Полицейским удалось установить организатора зала игровых автоматов. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проводил незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны 35-летний житель Родников. Также установлены операторы, обслуживавшие игровой клуб, это местные жительницы 24 и 30 лет.

По факту незаконной организации и проведению вне игорной зоны в составе группы лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.



Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области



поделиться ссылкой:

