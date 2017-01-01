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сегодня, 11:59
В Шуе на водоводе произошла авария
На время ремонтных работ будет отключено водоснабжение
На участке водовода по улице Генерала Белова в Шуе произошла авария. Как сообщили в мэрии райцентра, сегодня с 13:00 и до окончания работ на этой улице будет отключено водоснабжение жилых домов (от ул. Свердлова до пер. Красноармейского), а также в Южном городке.
После возобновления подачи воды возможно изменение гидравлического режима и снижение ее качества. Жителям следует кипятить воду перед употреблением в течение 5 дней.
МП ЖКХ г. Шуи по заявлению группы потребителей организует подвоз воды. Телефоны диспетчерской службы: (49351) 3-86-00 и 4-40-98.
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