В Шуе на водоводе произошла авария

На время ремонтных работ будет отключено водоснабжение





На участке водовода по улице Генерала Белова в Шуе произошла авария. Как сообщили в мэрии райцентра, сегодня с 13:00 и до окончания работ на этой улице будет отключено водоснабжение жилых домов (от ул. Свердлова до пер. Красноармейского), а также в Южном городке.

После возобновления подачи воды возможно изменение гидравлического режима и снижение ее качества. Жителям следует кипятить воду перед употреблением в течение 5 дней.

МП ЖКХ г. Шуи по заявлению группы потребителей организует подвоз воды. Телефоны диспетчерской службы: (49351) 3-86-00 и 4-40-98.

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