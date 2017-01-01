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сегодня, 11:43
В Иванове подросток похитил в кафе кассовый ящик с деньгами
Полиция задержала злоумышленника
В полицию с заявлением о краже обратился работник кафе, расположенного в торговом центре на проспекте Строителей в Иванове. Было установлено, что неизвестный через открытое окно проник в кассовое помещение заведения быстрого питания и похитил кассовый ящик, в котором находились 11 500 рублей.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал кафе и изучили видео с камер наблюдения. И вскоре установили личность подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 16-летний житель Ивановского района. Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело.
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