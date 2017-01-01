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Новости

6 минут назад

В Ивановской области планируют открыть офис Российского экспортного центра


О планах по открытию офиса Российского экспортного центра в Ивановской области заявил врио губернатора Станислав Воскресенский во время своего выступления на пленарном заседании IV Всероссийского Форума легкой промышленности в Москве. По словам главы региона, это будет способствовать развитию инструментов поддержки, в первую очередь, в интересах предприятий малого и среднего бизнеса. На полях форума Станислав Воскресенский обсудил эту инициативу с гендиректором Росэкспоцентра Петром Фрадковым.

Для справки:

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.



ключевые слова: бизнес экспорт
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