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Новости

20 минут назад

В Иванове 17-летняя девушка получила травму головы при падении в автобусе

Проводится проверка


ДТП случилось 29 ноября на проспекте Ленина областного центра. 17-летняя пассажирка упала в автобусе. Медики диагностировали у нее травму головы. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.



ключевые слова: ДТП автобус пассажир
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Проверяй не проверяй.Пока комитет по транспорту г.Иваново и областной департамент дорожного хозяйства не перестанут пихать дублирующие маршрутки друг друга ситуация будет только ухудшаться!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сколько еще травм жителям города нужно получить чтобы наконец занялись этим вопросом? Разорвать к чертовой матери все контракты и выстроить систему перевозок по-новому, только так можно решить вопрос. Новому губеру - карты в руки, только решением этого вопроса он может себе авторитет заработать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грач								
							
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  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сегодня утром по дороге на работу сложилось впечатление, что водитель маршрутки не только правил не знает, но и  не особо понимает, что везет людей. Пассажиров бросало из одного конца транспорта в другой. При этом водитель истошно кричал, что пошустрее нужно быть, что вы за тормоза такие...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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