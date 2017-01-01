В Иванове 17-летняя девушка получила травму головы при падении в автобусе

Проводится проверка





ДТП случилось 29 ноября на проспекте Ленина областного центра. 17-летняя пассажирка упала в автобусе. Медики диагностировали у нее травму головы. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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