Новости
20 минут назад
В Иванове 17-летняя девушка получила травму головы при падении в автобусе
Проводится проверка
ДТП случилось 29 ноября на проспекте Ленина областного центра. 17-летняя пассажирка упала в автобусе. Медики диагностировали у нее травму головы. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.
- оцените новость:
-
(1)
- 324
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Makar3714 минут назадПроверяй не проверяй.Пока комитет по транспорту г.Иваново и областной департамент дорожного хозяйства не перестанут пихать дублирующие маршрутки друг друга ситуация будет только ухудшаться!
-
- Nikola5 минут назадСколько еще травм жителям города нужно получить чтобы наконец занялись этим вопросом? Разорвать к чертовой матери все контракты и выстроить систему перевозок по-новому, только так можно решить вопрос. Новому губеру - карты в руки, только решением этого вопроса он может себе авторитет заработать...
-
- Грач4 минуты назадсегодня утром по дороге на работу сложилось впечатление, что водитель маршрутки не только правил не знает, но и не особо понимает, что везет людей. Пассажиров бросало из одного конца транспорта в другой. При этом водитель истошно кричал, что пошустрее нужно быть, что вы за тормоза такие...