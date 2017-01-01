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Новости

41 минуту назад

В Ивановской области стартовал конкурс текстильного рисунка «Крок-2018»

Организатором выступает региональное отделение Союза дизайнеров России


Ивановским областным отделением Союза дизайнеров России объявлен традиционный региональный конкурс текстильного рисунка «Крок-2018».

По словам организаторов, данный конкурс является формой поддержки молодого поколения дизайнеров текстильного рисунка и одежды. Это современная творческая лаборатория по разработке современных трендов в искусстве текстильного рисунка с крупноразмерными раппортами для печати на бязи, перкале, сатине, вафельном полотне методом цифровой печати.

К участию в конкурсе допускаются профессиональные авторы, творческие коллективы, молодые дизайнеры – студенты высших учебных заведений и средних специальных учреждений региона. Заявки принимаются до 25 декабря. Подведение итогов конкурса состоится 11 февраля 2018 года.

По итогам конкурса запланировано проведение круглого стола с участием ведущих ивановских дизайнеров, студентов профильных вузов, представителей текстильной промышленности и администрации Иванова.

19 января в 16.00 в Ивановском областном художественном музее состоится открытие выставки работ участников конкурса «Крок-2018».



ключевые слова: текстиль рисунок дизайн конкурс
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