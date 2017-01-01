В Иванове неизвестные подожгли два автомобиля

Пострадавших нет





Сообщение о возгорании двух автомобилей, припаркованных у дома №65 на улице Кузнецова областного центра, поступило на пульт дежурного 29 ноября в 17.52. Пожарные на место ЧП прибыли быстро и не дали пламени разгореться. В результате пожара никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной возгорания машин стал поджог.

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