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сегодня, 10:31
В Иванове неизвестные подожгли два автомобиля
Пострадавших нет
Сообщение о возгорании двух автомобилей, припаркованных у дома №65 на улице Кузнецова областного центра, поступило на пульт дежурного 29 ноября в 17.52. Пожарные на место ЧП прибыли быстро и не дали пламени разгореться. В результате пожара никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.
По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной возгорания машин стал поджог.
ключевые слова: пожар автомобиль поджог МЧС
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