Ивановской области дополнительно выделят 10 машин скорой помощи

Об этом сообщил врио губернатора Станислав Воскресенский - ФОТО





29 ноября врио губернатора ивановской области Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с вице-премьером Правительства РФ Ольгой Голодец.

«В Ивановскую область до конца года будет выделено еще 10 автомобилей скорой помощи. Это дополнительно к ранее принятым решениям. Всего будет 31 автомобиль», - написал глава региона в Инстраграме по результатам встречи.

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