В Ивановской области покупательница солярия стала жертвой мошенников

Полиция разыскивает интернет-аферистов





Очередной факт интернет-мошенничества зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз жертвой аферистов стала 32-летняя жительница Фурмановского района, пытавшаяся купить через интернет электросолярий за 63 тысячи рублей. Продавец попросил перечислить на его счет всю сумму, что доверчивая покупательница и сделала. Но после банковской операции на связь с ней никто уже не вышел, и свой заказ он, конечно, не получила. Сейчас полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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