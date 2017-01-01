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сегодня, 10:09
В Ивановской области покупательница солярия стала жертвой мошенников
Полиция разыскивает интернет-аферистов
Очередной факт интернет-мошенничества зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз жертвой аферистов стала 32-летняя жительница Фурмановского района, пытавшаяся купить через интернет электросолярий за 63 тысячи рублей. Продавец попросил перечислить на его счет всю сумму, что доверчивая покупательница и сделала. Но после банковской операции на связь с ней никто уже не вышел, и свой заказ он, конечно, не получила. Сейчас полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: интернет мошенничество солярий полиция
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- dimakurilov@rambler.ru42 минуты назадБез лоха и жизнь плоха! (народная поговорка).