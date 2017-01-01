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Новости

сегодня, 10:09

В Ивановской области покупательница солярия стала жертвой мошенников

Полиция разыскивает интернет-аферистов


Очередной факт интернет-мошенничества зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз жертвой аферистов стала 32-летняя жительница Фурмановского района, пытавшаяся купить через интернет электросолярий за 63 тысячи рублей. Продавец попросил перечислить на его счет всю сумму, что доверчивая покупательница и сделала. Но после банковской операции на связь с ней никто уже не вышел, и свой заказ он, конечно, не получила. Сейчас полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество солярий полиция
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 42 минуты назад
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							Без лоха и жизнь плоха! (народная поговорка).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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