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41 минуту назад
Иваново: автобус с пассажирами - на красный по встречке
ВИДЕОСвидетель, разместивший данное видео утверждает, что грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя "Богдана" произошло на маршруте автобуса "20" 29 ноября в 09:35.
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Комментарии (2)
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- Фома3 минуты назадВообще страх потеряли,а кто ехал в нем все по барабану ?
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- Makar371 минуту назадПланомерная работа г-на Максимова и компании. 20 маршрут увидел 40 и погнал,чтобы первым подъехать к самой людной остановке на пр.Текстильщиков. дублирование маршрутов,не согласованные графики. Департамент дорожного хозяйства продолжает пихать своим маршрутки(маршрутка.155) на улице города. Вывод один-гонки будут продолжаться,нарушение ПДД. Про большие автобусы и безопасность пассажиров вообще забудьте.
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