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Новости

41 минуту назад

Иваново: автобус с пассажирами - на красный по встречке

ВИДЕО
Свидетель, разместивший данное видео утверждает, что грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя "Богдана" произошло на маршруте автобуса "20"  29 ноября в 09:35.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фома								
							
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  • 3 минуты назад
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							Вообще страх потеряли,а кто ехал в нем все по барабану ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 1 минуту назад
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							Планомерная работа г-на Максимова и компании. 20 маршрут увидел 40 и погнал,чтобы первым подъехать к самой людной остановке на пр.Текстильщиков. дублирование маршрутов,не согласованные графики. Департамент дорожного хозяйства продолжает пихать своим маршрутки(маршрутка.155) на улице города. Вывод один-гонки будут продолжаться,нарушение ПДД. Про большие автобусы  и безопасность пассажиров вообще забудьте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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