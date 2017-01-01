Иваново: автобус с пассажирами - на красный по встречке

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Свидетель, разместивший данное видео утверждает, что грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя "Богдана" произошло на маршруте автобуса "20" 29 ноября в 09:35.