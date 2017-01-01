В Иванове перед судом предстанут подростки, обвиняемые в разбое, грабеже и угоне





Завершено расследование уголовного дела в отношении двух ивановцев 16 и 18 лет и 17-летнего жителя Фурманова. Они обвиняются в разбое, грабеже и угоне.

По данным следствия, в мае 2017 года молодые люди совершили ряд нападений на жителей областного центра. Угрожая ножом, применяя насилие к потерпевшим, обвиняемые похитили несколько мобильных телефонов, нетбук и электронную сигарету. Кроме того, в сентябре 2017 года один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину, припаркованную на одной из улиц Фурманова.

В ходе расследования несовершеннолетние признали свою вину в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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