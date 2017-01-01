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В Иванове гражданская активистка вышла на пикет с плакатом «Здесь работают мошенники»
Гражданская активистка Ирина Мальцева вышла сегодня к стенам областного департамента внутренней политики. Это - первый из серии пикетов против должностных лиц, замешанных, по её мнению, в фальсификации подписей на прошлогодних выборах в областную думу.
Скандал с подписями произошел в августе 2016 года во время предвыборной кампании. Член избирательной комиссии Ирина Мальцева обнаружила подделку подписей в подписных листах. Мы также проводили свое расследование. Один из домов, куда ходили сборщики, давно расселили. Остальные, якобы расписавшиеся, свое участие в избирательной кампании отрицали. Позже уже следователи выяснили, что среди подписантов встречаются и давно умершие граждане. Однако в этой фальсификации правоохранители серьезного нарушения прав граждан не усмотрели. В возбуждении уголовного дела было неоднократно отказано. Среди сборщиков есть должностные лица из областного правительства и администрации Иванова.
«То, что сотрудники департамента участвовали в подделке подписей в Тейкове, это установлено следственными органами в результате проверки. Фальсификации в Тейкове были, это подтверждено, но никаких действий в отношении к людям, которые принимали участие в этих фальсификациях, нет», - говорит Ирина Мальцева.
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- Может нужно давно их закрыть как не нужные?! - Вот я думаю что со мной согласятся много Ивановцев. Если структура не выполняет своих прямых обязанностей - она не нужна, это не ликвид, от которого нужно избавляться - закрыть, а средства пустить туда, где они более нужны - ШКОЛЫ, САДЫ, дети нуждаются в этих деньгах, можно на питание эти деньги пустить, зачем кормить жопотеров которые просто не работают!
При чем не то что не работают - они еще и МОШЕННИКИ ПРИ ГосКонторе!
Их сажать нужно всех! - В Якутии урожайный год выдался - снег убирать не кому, - в столыпин их и в сыбыр!
- Выборы были мошеннические, я это ВАМ говорю как "Член избирательной комиссии" который ходил по частнику и собирал подписи стариков, И ЗНАЮ что НЕ РЕАЛЬНО 1600 подписей собрать за ЧАС! - Как умудрилась это сделать госпожа Оля многодетная, никому не понятно до сих пор!
Так что все остальные - избраны точно так же!