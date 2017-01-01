В Иванове гражданская активистка вышла на пикет с плакатом «Здесь работают мошенники»

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Гражданская активистка Ирина Мальцева вышла сегодня к стенам областного департамента внутренней политики. Это - первый из серии пикетов против должностных лиц, замешанных, по её мнению, в фальсификации подписей на прошлогодних выборах в областную думу.

Скандал с подписями произошел в августе 2016 года во время предвыборной кампании. Член избирательной комиссии Ирина Мальцева обнаружила подделку подписей в подписных листах. Мы также проводили свое расследование. Один из домов, куда ходили сборщики, давно расселили. Остальные, якобы расписавшиеся, свое участие в избирательной кампании отрицали. Позже уже следователи выяснили, что среди подписантов встречаются и давно умершие граждане. Однако в этой фальсификации правоохранители серьезного нарушения прав граждан не усмотрели. В возбуждении уголовного дела было неоднократно отказано. Среди сборщиков есть должностные лица из областного правительства и администрации Иванова.

«То, что сотрудники департамента участвовали в подделке подписей в Тейкове, это установлено следственными органами в результате проверки. Фальсификации в Тейкове были, это подтверждено, но никаких действий в отношении к людям, которые принимали участие в этих фальсификациях, нет», - говорит Ирина Мальцева.

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