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Новости

сегодня, 17:47

В Иванове гражданская активистка вышла на пикет с плакатом «Здесь работают мошенники»

ФОТО


Гражданская активистка Ирина Мальцева вышла сегодня к стенам областного департамента внутренней политики. Это - первый из серии пикетов против должностных лиц, замешанных, по её мнению, в фальсификации подписей на прошлогодних выборах в областную думу.

Скандал с подписями произошел в августе 2016 года во время предвыборной кампании. Член избирательной комиссии Ирина Мальцева обнаружила подделку подписей в подписных листах. Мы также проводили свое расследование. Один из домов, куда ходили сборщики, давно расселили. Остальные, якобы расписавшиеся, свое участие в избирательной кампании отрицали. Позже уже следователи выяснили, что среди подписантов встречаются и давно умершие граждане. Однако в этой фальсификации правоохранители серьезного нарушения прав граждан не усмотрели. В возбуждении уголовного дела было неоднократно отказано. Среди сборщиков есть должностные лица из областного правительства и администрации Иванова.

«То, что сотрудники департамента участвовали в подделке подписей в Тейкове, это установлено следственными органами в результате проверки. Фальсификации в Тейкове были, это подтверждено, но никаких действий в отношении к людям, которые принимали участие в этих фальсификациях, нет», - говорит Ирина Мальцева.



ключевые слова: пикет
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 55 минут назад
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							Простите мою не грамотность, а эти "ДЕп-артаменты" вообще чем занимаются и СКОЛЬКО и НА ЧТО тратят МОИ и ВАШИ деньги?
    
 - Может нужно давно их закрыть как не нужные?! - Вот я думаю что со мной согласятся много Ивановцев. Если структура не выполняет своих прямых обязанностей - она не нужна, это не ликвид, от которого нужно избавляться - закрыть, а средства пустить туда, где они более нужны - ШКОЛЫ, САДЫ, дети нуждаются в этих деньгах, можно на питание эти деньги пустить, зачем кормить жопотеров которые просто не работают!
    
При чем не то что не работают - они еще и МОШЕННИКИ ПРИ ГосКонторе!
    
Их сажать нужно всех! - В Якутии урожайный год выдался - снег убирать не кому, - в столыпин их и в сыбыр!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 55 минут назад
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							Молодая женщина приятной наружности. Заняться что ли больше нечем? Как здоровье на морозе гробить. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 51 минуту назад
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										+1
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							Ей памятник нужно поставить! - Она одна вышла и сказала правду!
    
- Выборы были  мошеннические, я это ВАМ говорю как "Член избирательной комиссии" который ходил по частнику и собирал подписи стариков, И ЗНАЮ что НЕ РЕАЛЬНО 1600 подписей собрать за ЧАС! - Как умудрилась это сделать госпожа Оля многодетная, никому не понятно до сих пор!
    
Так что все остальные - избраны точно так же!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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