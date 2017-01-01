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Новости

сегодня, 17:24

Ивановский мэр раскритиковал коммунальщиков за уборку улиц от снега

И поручил срочно исправить ситуацию - ФОТО


Сегодня рано утром глава областного центра Владимир Шарыпов проинспектировал уборку города от снега. И выразил недовольство состоянием ряда магистральных улиц. «С утра проехал через Харинку и Куконковых, дороги реально не очищены! @Narod_Inspektor @blag_adm @IvSMP убрать срочно!», - написал мэр в своем микроблоге в Твиттере.

По поручению Шарыпова подрядчик – МУП САЖХ – направил на улицы дополнительные бригады спецтехники. К полудню магистрали были расчищены.

Результат работы дорожных служб проверил и заместитель главы администрации Виктор Казанцев. «Каждую ночь на уборку улиц города выходят не менее 22 комбинированных дорожных машин. Они осуществляют при необходимости посыпку проезжей части песко-соляной смесью. Противогололедный реагент срабатывает через несколько часов. После чего происходит его сметание», - сообщил он. Добавив, что дороги с высокой интенсивностью движения в городе приведены в порядок. Ледовый накат оставался на ряде улиц, так как комбинированные дорожные машины не успевали обработать песко-соляной смесью все улицы. Спецтехника работала только в ночное время, когда дорожный траффик не такой плотный, как в часы пик. В настоящее время остатки ледового наката ликвидируются, сообщили в мэрии.



ключевые слова: улицы дороги снег наледь уборка Владимир Шарыпов
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Комментарии (24)

	


	

	

		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							#ЖКХМЕНЯЕТСЯ - от  МЕНЯ ется ;)
    
6/\яTb ! В  Субботу в 14ть эти ср.ные ЖКХ парализовали Калинина,
    
нельзя НОЧЬЮ всё это подметать?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Волтер Митти								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да у нас почти все дороги в наледи!!!  Ездить невозможно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Грязевик								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все также как в том году. Горичнево - бурый снег, грязные лужи и ручьи. Что все ноют? Только теперь и в +2 по ночам песок сыпят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну вот не было в прошлом году, и ранее так - чтоб все - ВСЕ улицы были в расчестке - стиральной доске! - Не было такого! - За ночь успевали накидать соли, и все это гкавно таяло до того как колёсами в лёд закатать.
    
 В этом году - скажите честно! - Не хватило автомобилей, про 22шт в статье - это новые, а где вест парк МУП ЖКХ ? - Продали на запчасти как металлолом за 220тр в ООО "Региональный оператор по населене-доению за ТБО"
    
 Просто СПЁРЛИ! - В итоге автомашин просто не хватило!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Саня Миров								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Главное вовремя тяфкнуть! По прогнозу потепление - ситуация исправится сама собой, по поручению мэра))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Можете минусовать,товарищи. Я лично до сих пор доверяю Шарыпову. первый мэр,который шугутится и идет на контакты с людьми. Все проблемы из-за его  доверенных лиц. К примеру  ответственный за уборку города Начальник благоустройства г.Иваново, директор МУП САЖХ.Вот эти два человека должны сами написать заявления об уходе.Особенно начальник благоустройства за провал программы по благоустройству и за то,что за НЕДЕЛЮ не смогли вычестить город от наледи и снега! Тоже самое касается и транспорта.Пока комитет по транспорту продолжит пихать маршрутки в город, ситуация с транспортном и в МУП ИПТ никогда не улучшится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зря прогибаетесь! Рыба тухнет с головы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Доверяй не доверяй, если тебе предыдущий оставил дно, и разрушенную инфраструктуру,
    
чтоб восстановить все это нужно не один год, и кучу бабла которого просто нет.
    
Пришел Мень, до него было всё хорошо? - При нем стали все делать? А на какие бабки? На те, что до него заработали, та же "игровая зона" которую он втоптал в грязь и пустил по миру приносила ежемесячно 300млн рублей налогов и 15млн зарплат людям, и не немного перепадало в все структуры от ЖКХ до верхов, по паре мультов каждый мес получал господин Ф
    
Убрав порядка 500 иногородних фирм из области(Москва,Калининград,Ростов,Сочи итд),
    
которые платили налоги здесь а не у себя в регионе он лишил область 300млн в мес
    
молодец чо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Makar37
    
А кто этих самых лиц из чтсла своих друзей, убеждён в этом, назначил? Я, Макар37 или Шарыпов?
    
А почему он их до сих пор не уволил?
    
Считаю, что надо не "шугутится", а работать. Ежедневно, настойчиво и планомерно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							числа								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Neva_Q								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думаете, эти наши власти спецом так делают, им так веселее?)А что техники на город не хватает это не учитываете? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да там не техники, так похоже мозгов у кого-то не хватает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							там								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 2 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Техники и людей, не в ручную же целый город шкрябать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Извините, а не неделю ли назад эти самые власти громко верещали о ПОЛНОЙ подготовке города к зиме?? Техники не хватает, потому что у товарищей из столбика мозгов нет, остались одни хватательные инстинкты!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							+								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПОКАЗУХА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Не_пушистый								
							
    • 
							
  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, ну а че? Так и надо в тихую проверять, как работают. Представляю какой разнос устроил. Главное улицы прочистят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот именно - надо проверять. Ежедневно, по возможности - лично! А не ждать подобных форс-мажоров и не доводить горожан до ручки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господин Шарыпов, а с директором МУП "САЖХ" Сахаровым распрощаться слабо?
    
Когда директором был Бобров такого бардака в городе не было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господа депутаты подайте денежек на машины для САЖХ. быстрей чистить будут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, на машины для САЖХ не дадут.
    
На членовозы не хватает, а тут САЖХ.
    
Ксати САЖХ коммерческая структура. Должна зарабатывать не только на зарплату руководству, а и на новую технику.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									1111								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот клоун, решил поиграть в А-ля-Путин! Мол царь - хороший, бояре - плохие!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Eva66866								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мэр - красава! Так и надо лично ездить и проверять, а то на бумажках как угодно отчитаться могут!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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