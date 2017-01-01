Ивановский мэр раскритиковал коммунальщиков за уборку улиц от снега

И поручил срочно исправить ситуацию - ФОТО





Сегодня рано утром глава областного центра Владимир Шарыпов проинспектировал уборку города от снега. И выразил недовольство состоянием ряда магистральных улиц. «С утра проехал через Харинку и Куконковых, дороги реально не очищены! @Narod_Inspektor @blag_adm @IvSMP убрать срочно!», - написал мэр в своем микроблоге в Твиттере.

По поручению Шарыпова подрядчик – МУП САЖХ – направил на улицы дополнительные бригады спецтехники. К полудню магистрали были расчищены.

Результат работы дорожных служб проверил и заместитель главы администрации Виктор Казанцев. «Каждую ночь на уборку улиц города выходят не менее 22 комбинированных дорожных машин. Они осуществляют при необходимости посыпку проезжей части песко-соляной смесью. Противогололедный реагент срабатывает через несколько часов. После чего происходит его сметание», - сообщил он. Добавив, что дороги с высокой интенсивностью движения в городе приведены в порядок. Ледовый накат оставался на ряде улиц, так как комбинированные дорожные машины не успевали обработать песко-соляной смесью все улицы. Спецтехника работала только в ночное время, когда дорожный траффик не такой плотный, как в часы пик. В настоящее время остатки ледового наката ликвидируются, сообщили в мэрии.

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