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Ивановский мэр раскритиковал коммунальщиков за уборку улиц от снега
И поручил срочно исправить ситуацию - ФОТО
Сегодня рано утром глава областного центра Владимир Шарыпов проинспектировал уборку города от снега. И выразил недовольство состоянием ряда магистральных улиц. «С утра проехал через Харинку и Куконковых, дороги реально не очищены! @Narod_Inspektor @blag_adm @IvSMP убрать срочно!», - написал мэр в своем микроблоге в Твиттере.
По поручению Шарыпова подрядчик – МУП САЖХ – направил на улицы дополнительные бригады спецтехники. К полудню магистрали были расчищены.
Результат работы дорожных служб проверил и заместитель главы администрации Виктор Казанцев. «Каждую ночь на уборку улиц города выходят не менее 22 комбинированных дорожных машин. Они осуществляют при необходимости посыпку проезжей части песко-соляной смесью. Противогололедный реагент срабатывает через несколько часов. После чего происходит его сметание», - сообщил он. Добавив, что дороги с высокой интенсивностью движения в городе приведены в порядок. Ледовый накат оставался на ряде улиц, так как комбинированные дорожные машины не успевали обработать песко-соляной смесью все улицы. Спецтехника работала только в ночное время, когда дорожный траффик не такой плотный, как в часы пик. В настоящее время остатки ледового наката ликвидируются, сообщили в мэрии.
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6/\яTb ! В Субботу в 14ть эти ср.ные ЖКХ парализовали Калинина,
нельзя НОЧЬЮ всё это подметать?!
В этом году - скажите честно! - Не хватило автомобилей, про 22шт в статье - это новые, а где вест парк МУП ЖКХ ? - Продали на запчасти как металлолом за 220тр в ООО "Региональный оператор по населене-доению за ТБО"
Просто СПЁРЛИ! - В итоге автомашин просто не хватило!
чтоб восстановить все это нужно не один год, и кучу бабла которого просто нет.
Пришел Мень, до него было всё хорошо? - При нем стали все делать? А на какие бабки? На те, что до него заработали, та же "игровая зона" которую он втоптал в грязь и пустил по миру приносила ежемесячно 300млн рублей налогов и 15млн зарплат людям, и не немного перепадало в все структуры от ЖКХ до верхов, по паре мультов каждый мес получал господин Ф
Убрав порядка 500 иногородних фирм из области(Москва,Калининград,Ростов,Сочи итд),
которые платили налоги здесь а не у себя в регионе он лишил область 300млн в мес
молодец чо
А кто этих самых лиц из чтсла своих друзей, убеждён в этом, назначил? Я, Макар37 или Шарыпов?
А почему он их до сих пор не уволил?
Считаю, что надо не "шугутится", а работать. Ежедневно, настойчиво и планомерно.
Когда директором был Бобров такого бардака в городе не было.
На членовозы не хватает, а тут САЖХ.
Ксати САЖХ коммерческая структура. Должна зарабатывать не только на зарплату руководству, а и на новую технику.