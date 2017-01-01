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Новости

31 минуту назад

Назначены дополнительные поезда Москва-Кинешма, Кинешма-Москва и Москва-Иваново

В связи с повышенным спросом на поездки


По сообщению Северной железной дороги, для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в новогодние праздничные дни назначаются дополнительные поезда:

- № 674/673 Москва – Кинешма, отправлением из Москвы 30 декабря в 00.20, прибытием в Кинешму в те же сутки в 10.15 с остановкой в Иваново в 06.26-07.10;

- № 674/673 Кинешма – Москва, отправлением из Кинешмы 8 января в 17.59. прибытием в Москву 9 января в 04.35 с остановкой в Иваново 8 января в 20.20-21.20;

- № 674 Москва – Иваново, отправлением из Москвы 9 января в 12.10, прибытием в Иваново в те же сутки в 19.21.



ключевые слова: РЖД железная дорога поезд
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