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31 минуту назад
Назначены дополнительные поезда Москва-Кинешма, Кинешма-Москва и Москва-Иваново
В связи с повышенным спросом на поездки
По сообщению Северной железной дороги, для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в новогодние праздничные дни назначаются дополнительные поезда:
- № 674/673 Москва – Кинешма, отправлением из Москвы 30 декабря в 00.20, прибытием в Кинешму в те же сутки в 10.15 с остановкой в Иваново в 06.26-07.10;
- № 674/673 Кинешма – Москва, отправлением из Кинешмы 8 января в 17.59. прибытием в Москву 9 января в 04.35 с остановкой в Иваново 8 января в 20.20-21.20;
- № 674 Москва – Иваново, отправлением из Москвы 9 января в 12.10, прибытием в Иваново в те же сутки в 19.21.
ключевые слова: РЖД железная дорога поезд
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