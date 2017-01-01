Ивановцы завоевали Кубок Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо»

ФОТО





Сегодня, 29 ноября, были подведены итоги игр юношеских команд «Текстильщика», выступавших в сезоне 2017 года в первенствах и кубках Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо»

В сезоне 2017 года команда «Текстильщик - 2002» под руководством Виталия Самохвалова заняла 2 место в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо» среди коллективов 2002 года рождения. По итогам сезона 4 воспитанника областной спортшколы Зосима Веретенников, Максим Старостин, Антон Смирнов и Данила Молчанов вошли в сборную «Золотого Кольца», которая принимала участие в финале Первенства России среди команд межрегиональных объединений в Сочи. По итогам турнира сборная заняла 9 место.

Подопечные Владимира Попова по итогам сезона завоевали Кубок Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо» и заняли 2 место в Первенстве межрегионального объединения среди команд 2003 года рождения. Триумф в Кубке позволили коллективу принять участие в финале Кубка РФС среди команд клубов ПФЛ и ФНЛ в Сочи. По итогам турнира юноши «Текстильщика» 2003 года рождения заняли 10 место. Добавим, что воспитанник областной спортивной школы Максим Старостин получил из рук Юрия Смирнова приз лучшему вратарю Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо» среди команд 2002 года рождения.

Лидеры «Текстильщика-2003» Артем Барханов и Дамир Хусаинов вошли в состав сборной «Золотого Кольца», которая в финале первенства страны среди сборных команд межрегиональных объединений в Саранске выиграла бронзовые медали. Руководитель Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области Антон Лопатин вручил воспитанникам областной спортивной школы квалификационные зачетные книжки с приказом о присвоении первого спортивного разряда по футболу. Кроме того, Дамир Хусаинов получил награду лучшего нападающего Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо» среди команд 2003 года. Еще один футболист «Текстильщика-2003» Михаил Паршин был признан лучшим вратарем турнира.

Добавим, что Первенствах и Кубках Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо» в 2017 году в разных возрастных группах выступали 5 юношеских команд «Текстильщика». Воспитанники областной спортивной школы 2000 года рождения под руководством Юрий Криволапова завоевали кубок Межрегиональной федерации футбола «Золотое Кольцо». Команды 2001 и 2004 годов рождения не вошли в число призеров Первенства и Кубка.

поделиться ссылкой:

