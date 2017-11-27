Семья миллиардера помогла больной женщине из Иванова в эфире телеканала "ПЯТНИЦА"

Эмоциональное ВИДЕО





Как мы уже сообщали, 18-летняя Малика Галлямова – дочь крупного бизнесмена, бывшего сенатора и министра спорта Московской области стала участницей реалити-шоу «Наследники» на телеканале «Пятница!».

Малика отправилась в Иваново – город, в котором ей предстояло провести несколько дней под новой фамилией, без кредитных карт и помощи богатых родителей, в образе девушки из неблагополучной семьи.

В ходе съемок девушка познакомилась с несколькими людьми, в том числе с семьей Яны Куликовой, у которой обнаружен был рак.

"Мне страшно, страшно за 17-летнего сына.. Страшно умереть- рассказала Яна.

Малика не смогла остаться равнодушной...

Выпуск проекта можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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