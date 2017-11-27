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27.11.2017 17:47Дочь бывшего сенатора устроилась на должность официантки в Иванове
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Новости
сегодня, 16:07
Семья миллиардера помогла больной женщине из Иванова в эфире телеканала "ПЯТНИЦА"
Эмоциональное ВИДЕО
Как мы уже сообщали, 18-летняя Малика Галлямова – дочь крупного бизнесмена, бывшего сенатора и министра спорта Московской области стала участницей реалити-шоу «Наследники» на телеканале «Пятница!».
Малика отправилась в Иваново – город, в котором ей предстояло провести несколько дней под новой фамилией, без кредитных карт и помощи богатых родителей, в образе девушки из неблагополучной семьи.
В ходе съемок девушка познакомилась с несколькими людьми, в том числе с семьей Яны Куликовой, у которой обнаружен был рак.
"Мне страшно, страшно за 17-летнего сына.. Страшно умереть- рассказала Яна.
Малика не смогла остаться равнодушной...
Выпуск проекта можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (3)
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- AlexeiYurist26 минут назадБлаготворительность - хорошее дело!
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- oirepoyt9 минут назадА эти твари взяточники, и ворьё государственных средств крысы на копейке удавятся но не помогут ни больному ребёнку не старику лучше по пять дорогих адвокатов наймут что бы их жирные рожи. не посадили.
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- Monogorod 203 минуты назадМолодец, Малика! Ещё одним добрым делом на земле больше и ещё одна спасённая жизнь. Здоровья твоей семье, Малика!
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