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Новости

сегодня, 16:07

Семья миллиардера помогла больной женщине из Иванова в эфире телеканала "ПЯТНИЦА"

Эмоциональное ВИДЕО


Как мы уже сообщали, 18-летняя Малика Галлямова – дочь крупного бизнесмена, бывшего сенатора и министра спорта Московской области стала участницей реалити-шоу «Наследники» на телеканале «Пятница!».

Малика отправилась в Иваново – город, в котором ей предстояло провести несколько дней под новой фамилией, без кредитных карт и помощи богатых родителей, в образе девушки из неблагополучной семьи.

В ходе съемок девушка познакомилась с несколькими людьми, в том числе с семьей Яны Куликовой, у которой обнаружен был рак.

"Мне страшно, страшно за 17-летнего сына.. Страшно умереть- рассказала Яна.

Малика не смогла остаться равнодушной... 

Выпуск проекта можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 26 минут назад
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							Благотворительность - хорошее дело!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									oirepoyt								
							
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  • 9 минут назад
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							А эти твари взяточники, и ворьё государственных средств крысы на копейке удавятся  но не помогут ни больному ребёнку не старику  лучше по пять дорогих адвокатов наймут что бы их жирные рожи. не посадили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Monogorod 20								
							
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  • 3 минуты назад
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							Молодец, Малика! Ещё одним добрым делом на земле больше и ещё одна спасённая жизнь. Здоровья твоей семье, Малика!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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