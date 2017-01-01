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Новости

сегодня, 15:57

В Иванове пройдет IX областная параспартакиада

Программа соревнований

С 5 по 7 декабря пройдет IX Параспартакиада Ивановской области. Торжественное открытие состоится 5 декабря в 12.00 в ивановском СРК «Олимпия». В соревнованиях примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники специализированных спортивных школ.

В этом году в рамках параспартакиады пройдут соревнования в следующих дисциплинах: дартс, заезды на колясках, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, шахматы и толкание набивного мяча.

По итогам параспартакиады будут сформированы сборные команды Ивановской области для участия во всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта.

Программа IX Параспартакиады Ивановской области:

5 декабря (СРК «Олимпия», ДСОЛ «Березовая роща»)

11-00

Спортивные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья по видам спорта, не вошедшим в основную программу.

12-00

Церемония открытия IX Параспартакиады Ивановской области (СРК «Олимпия»).

12-30

Соревнования по заездам на колясках для заболевания ПОДА (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) (СРК «Олимпия).

16-30

Соревнования по плаванию для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих (ДСОЛ «Березовая роща»).

6 декабря (ДСОЛ «Березовая роща»)

9.00

Соревнования по н/теннису для групп: спорт ПОДА, спорт глухих.

11-00

Соревнования по пауэрлифтингу для групп: спорт ПОДА, спорт слепых.

15-00

Соревнования по легкой атлетике (толкание набивного мяча) для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих.

16-30

Соревнования по шахматам для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих.

20-00

Награждение победителей и призеров по итогам двух дней соревнований.   

7 декабря (ДСОЛ «Березовая роща»)

09-30

Соревнований по дартсу для групп: спорт ПОДА, спорт глухих

14-30

Награждение победителей и призеров третьего дня соревнований, победителей и призеров в командном первенстве.

Церемония закрытия IX Параспартакиады Ивановской области.




ключевые слова: параспартакиада
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