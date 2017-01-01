В Иванове пройдет IX областная параспартакиада

Программа соревнований

С 5 по 7 декабря пройдет IX Параспартакиада Ивановской области. Торжественное открытие состоится 5 декабря в 12.00 в ивановском СРК «Олимпия». В соревнованиях примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники специализированных спортивных школ.

В этом году в рамках параспартакиады пройдут соревнования в следующих дисциплинах: дартс, заезды на колясках, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, шахматы и толкание набивного мяча.

По итогам параспартакиады будут сформированы сборные команды Ивановской области для участия во всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта.

Программа IX Параспартакиады Ивановской области:

5 декабря (СРК «Олимпия», ДСОЛ «Березовая роща») 11-00 Спортивные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья по видам спорта, не вошедшим в основную программу. 12-00 Церемония открытия IX Параспартакиады Ивановской области (СРК «Олимпия»). 12-30 Соревнования по заездам на колясках для заболевания ПОДА (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) (СРК «Олимпия). 16-30 Соревнования по плаванию для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих (ДСОЛ «Березовая роща»). 6 декабря (ДСОЛ «Березовая роща») 9.00 Соревнования по н/теннису для групп: спорт ПОДА, спорт глухих. 11-00 Соревнования по пауэрлифтингу для групп: спорт ПОДА, спорт слепых. 15-00 Соревнования по легкой атлетике (толкание набивного мяча) для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих. 16-30 Соревнования по шахматам для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих. 20-00 Награждение победителей и призеров по итогам двух дней соревнований. 7 декабря (ДСОЛ «Березовая роща») 09-30 Соревнований по дартсу для групп: спорт ПОДА, спорт глухих 14-30 Награждение победителей и призеров третьего дня соревнований, победителей и призеров в командном первенстве. Церемония закрытия IX Параспартакиады Ивановской области.

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