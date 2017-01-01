Новости
В Иванове пройдет IX областная параспартакиада
Программа соревнований
С 5 по 7 декабря пройдет IX Параспартакиада Ивановской области. Торжественное открытие состоится 5 декабря в 12.00 в ивановском СРК «Олимпия». В соревнованиях примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники специализированных спортивных школ.
В этом году в рамках параспартакиады пройдут соревнования в следующих дисциплинах: дартс, заезды на колясках, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, шахматы и толкание набивного мяча.
По итогам параспартакиады будут сформированы сборные команды Ивановской области для участия во всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта.
Программа IX Параспартакиады Ивановской области:
|
5 декабря (СРК «Олимпия», ДСОЛ «Березовая роща»)
|
11-00
|
Спортивные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья по видам спорта, не вошедшим в основную программу.
|
12-00
|
Церемония открытия IX Параспартакиады Ивановской области (СРК «Олимпия»).
|
12-30
|
Соревнования по заездам на колясках для заболевания ПОДА (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) (СРК «Олимпия).
|
16-30
|
Соревнования по плаванию для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих (ДСОЛ «Березовая роща»).
|
6 декабря (ДСОЛ «Березовая роща»)
|
9.00
|
Соревнования по н/теннису для групп: спорт ПОДА, спорт глухих.
|
11-00
|
Соревнования по пауэрлифтингу для групп: спорт ПОДА, спорт слепых.
|
15-00
|
Соревнования по легкой атлетике (толкание набивного мяча) для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих.
|
16-30
|
Соревнования по шахматам для групп: спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих.
|
20-00
|
Награждение победителей и призеров по итогам двух дней соревнований.
|
7 декабря (ДСОЛ «Березовая роща»)
|
09-30
|
Соревнований по дартсу для групп: спорт ПОДА, спорт глухих
|
14-30
|
Награждение победителей и призеров третьего дня соревнований, победителей и призеров в командном первенстве.
Церемония закрытия IX Параспартакиады Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 128
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1763
-
(5)
- 3160
-
(1)
- 2244
-
(1)
- 5719