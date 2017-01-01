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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: вывоз мусора на троих, гастарбайтеры в регионе и огненные чампуррадо
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Сообразим на троих, но не более. Будет ли этот принцип в отношении вывоза мусора действовать в нашем регионе.
- 112 – единый номер, который спасает человеческие жизни.
- Не нужен нам берег турецкий, или почему гастарбайтеров из ближнего зарубежья так и тянет в Ивановскую область.
- Мексиканские страсти на земле ивановской. Приготовим огненные и сладкие чампуррадо.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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