Плес остался без главы

Ольга Орлова ушла в отставку





Накануне Совет Плесского поселения принял отставку Ольги Орловой, которая занимала должность главы администрации Плеса с 16 ноября 2016 года. Вчера же был решен вопрос о том, кто заменит её на этом посту до выборов. Временно исполняющим полномочия главы назначен первый заместитель Орловой Николай Захаров.

Напомним, еще 7 сентября мы сообщали, что Ольга Орлова написала заявление об уходе по собственному желанию после некоего конфликта с председателем Совета депутатов Плесского поселения Тимербулатом Каримовым.

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