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Новости

36 минут назад

Плес остался без главы

Ольга Орлова ушла в отставку


Накануне Совет Плесского поселения принял отставку Ольги Орловой, которая занимала должность главы администрации Плеса с 16 ноября 2016 года. Вчера же был решен вопрос о том, кто заменит её на этом посту до выборов. Временно исполняющим полномочия главы назначен первый заместитель Орловой Николай Захаров.

Напомним, еще 7 сентября мы сообщали, что Ольга Орлова написала заявление об уходе по собственному желанию после некоего конфликта с председателем Совета депутатов Плесского поселения Тимербулатом Каримовым.



ключевые слова: Плес администрация глава отставка
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									Альтруист 1								
							
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							Стас Воскресенский поинтересовался: где плесские деньги?
    
Михаил Мокрецов
    
9.11.2017, 11:51
    
Фекальные воды омоют или смоют «элиту».
    
Газета «Плесские ведомости» в свежем номере рассказывает, что новый глава области Воскресенский провел длинные выходные с 4 по 6 ноября в Плесе вместе со своей женой Светланой Дрыга.
    
Но это само по себе не столь примечательно: где еще проводить досуг семье губернатора, не выезжая за пределы области? Важно другое. Слушая рассказ плесян о своем любимом городе, Воскресенский не оставил без внимания тот факт, что потраченные при реализации Федеральной целевой программы развития туризма деньги не дали результата: канализации как не было, так и нет.
    
Можно предположить, что отсутствие канализации в городе, на развитие и благоустройство которого, как волжской жемчужины, были потрачены миллиарды бюджетных средств, потрясло врио губернатора не только с бытовой точки зрения, но в большей степени – финансовой и отчасти краеведческой. Ведь это же надо было умудриться.
    
Теперь очевидно, что уголовное дело по фактам нецелевого расходования денег при реализации ФЦП развития туризма в Плесе найдет в лице врио ивановского губернатора благодарного читателя. И как краевед краеведу я бы посоветовал ему не быть кровожадным, а сосредоточить внимание на исследовании того, как удалось потратить все эти деньги так, что объема потраченного почти незаметно. Это ведь тоже талант.
    
А коррупционерам на будущее. Вы сначала с дерьмом разберитесь, а потом уже тырьте, ведь через задницу все беды. Это алмазное вкрапление в поверхности стульчака не все заметят, а отсутствие самого стульчака сразу бросается в глаза.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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