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44 минуты назад

Избран глава Кинешмы


Сегодня депутаты Кинешемской городской думы избирали главу райцентра. Как и ожидалось, мэром стал вот уже больше полутора лет исполняющий обязанности главы Кинешмы Александр Пахолков. За него проголосовали 15 депутатов. Народные избранники от КПРФ в голосовании не участвовали.

Как сообщает Кинешемец.RU, по результатам второго этапа конкурса на рассмотрение депутатов было представлено две кандидатуры - Александр Пахолков и Алексей Волков. Боевой летчик и бывший глава Заволжска Вячеслав Касаткин снял свою кандидатуру.



ключевые слова: мэр выборы
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									Roman37								
							
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  • 22 минуты назад
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							ну все, держись теперь Кинешма								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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