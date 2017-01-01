Избран глава Кинешмы





Сегодня депутаты Кинешемской городской думы избирали главу райцентра. Как и ожидалось, мэром стал вот уже больше полутора лет исполняющий обязанности главы Кинешмы Александр Пахолков. За него проголосовали 15 депутатов. Народные избранники от КПРФ в голосовании не участвовали.

Как сообщает Кинешемец.RU, по результатам второго этапа конкурса на рассмотрение депутатов было представлено две кандидатуры - Александр Пахолков и Алексей Волков. Боевой летчик и бывший глава Заволжска Вячеслав Касаткин снял свою кандидатуру.

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