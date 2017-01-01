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сегодня, 14:41

Уголовное дело экс-главы Плеса уходит в суд

Татьяна Бебина и ее сотрудница обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения


В Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших главы Плеса Татьяны Бебиной и ведущего специалиста администрации города Татьяны Бычковой. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в 2013 году Бебина и Бычкова, используя свое служебное положение, предоставили своим близким родственникам на условиях социального найма две квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Затем путем подлога обвиняемые изготовили фиктивные документы, дающие им право на приватизацию вышеуказанных квартир.

В результате совместных мошеннических действий Бебиной и Бычковой их родственники незаконно приобрели право собственности на две квартиры в одном из домов по ул. Советской в Плесе. Причиненный городской казне ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ и УЭБиПК УМВД по Ивановской области.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: чиновники мошенничество уголовное дело суд
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