Новости
Уголовное дело экс-главы Плеса уходит в суд
Татьяна Бебина и ее сотрудница обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения
В Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших главы Плеса Татьяны Бебиной и ведущего специалиста администрации города Татьяны Бычковой. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, в 2013 году Бебина и Бычкова, используя свое служебное положение, предоставили своим близким родственникам на условиях социального найма две квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Затем путем подлога обвиняемые изготовили фиктивные документы, дающие им право на приватизацию вышеуказанных квартир.
В результате совместных мошеннических действий Бебиной и Бычковой их родственники незаконно приобрели право собственности на две квартиры в одном из домов по ул. Советской в Плесе. Причиненный городской казне ущерб составил более 700 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ и УЭБиПК УМВД по Ивановской области.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 503
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1180
-
(4)
- 2465
-
(1)
- 1829
-
(1)
- 4731