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сегодня, 14:19

Финансирование достройки домов Ивановской ДСК возобновлено

Транш «Роскапитала» переведен субподрядчику


Возобновлено финансирование достройки объектов ДСК в Иванове. Как сообщает пресс-служба Минстроя России, транш от банка «Российский капитал» переведен субподрядчику – компании «Стройиндустрия-Холдинг».

Напомним, на территории Ивановской области осталось 14 недостроенных объектов «СУ-155», это 3 178 квартир. В настоящее время в эксплуатацию введено уже 6 объектов. Более 1,5 тыс. квартир переданы под заселение гражданам. В плане на 2017 год – ввод 4 домов на 844 квартиры. В 2018 г. планируется сдать оставшиеся 4 дома и передать дольщикам 774 квартиры.

Как сообщалось ранее, на завершение строительства объектов «СУ-155», которые строятся при использовании мощностей Ивановского ДСК, потребовались дополнительные средства. Генеральный подрядчик «РК Строй» провел аудит подведомственной компании «Стройиндустрия-Холдинг», оценил результаты как удовлетворительные и перечислил транш от банка «Российский капитал» субподрядчику.

Сейчас утвержден четкий график достройки домов, с использованием мощностей ивановского ДСК. Первую и вторую секцию в Сухово-Дерябихском районе введут в эксплуатацию до конца 2017 года. В тот же срок должен быть достроен второй литер в микрорайоне «Рождественский». Остальные дома планируется сдать в июле 2018 года. Средств для завершения реализации концепции достаточно, утверждают в Минстрое.

ДСК работает на территории Ивановской области с 2004 года и поставляет панель пяти субъектам РФ. Сейчас предприятие обеспечено загрузкой в связи с достройкой объектов компании. Из 23 домов, которые достраивались с его помощью, осталось ровно 10.



ключевые слова: СУ-155 Ивановская ДСК дома достройка финансирование
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									Клава								
							
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  • сегодня, 14:47
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							Опять двадцать пять! Обещали выдавать ключи Суховке и 2 литеру Рождественский в декабре 2017! в статье опять - только речь о дострое???!!!! Где правда? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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