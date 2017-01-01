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Новости

10 минут назад

На улицах Иванова установили муляжи полицейских машин и сотрудников ДПС

Таким способом теперь решено бороться с нарушителями на дорогах - ФОТО


Госавтоинспекция Ивановской области выставила вдоль дорог областного центра муляжи полицейских машин и сотрудников ДПС.

«Подобные методы профилактики давно зарекомендовали себя во многих регионах России, теперь таким способом решено бороться с нарушителями и на дорогах областного центра. В первую очередь муляжи должны повысить бдительность водителей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий на аварийных участках дорог», - прокомментировали в УГИБДД по Ивановской области.

Муляжи были выставлены вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, которые являются наиболее аварийно-опасными.

Основное предназначение макетов – это предупреждение и профилактика аварийно-опасного поведения на дороге, соблюдение водителями скоростного режима.



ключевые слова: УГИБДД муляж
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