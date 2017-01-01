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Новости

51 минуту назад

В Управлении ЖКХ ивановской мэрии проведены следственные действия


Сегодня в управлении ЖКХ ивановской администрации были проведены следственные действия. По нашей информации, работали сотрудники следственного комитета. Осматривали документацию по 2016 году. С каким конкретно делом это связано, пока не известно. В тот период городское Управление жилищно-коммунального хозяйства возглавлял Евгений Бадигин.



ключевые слова: мэрия управление ЖКХ следственные действия
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									khhyy								
							
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  • 29 минут назад
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										+1
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							Опять кто то абокакался.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 15 минут назад
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										+1
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							Может всеже возьмутся за коммунальную аферу с приватом Мупа,
    
нельзя безнаказанно спереть МУП вместе со всем барахлом,
    
а теперь говорят нам что техники не хватает и посыпать дороги нечем.
    
Дык понятно что нечем - украли всё - ездите по гребёнке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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