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51 минуту назад
В Управлении ЖКХ ивановской мэрии проведены следственные действия
Сегодня в управлении ЖКХ ивановской администрации были проведены следственные действия. По нашей информации, работали сотрудники следственного комитета. Осматривали документацию по 2016 году. С каким конкретно делом это связано, пока не известно. В тот период городское Управление жилищно-коммунального хозяйства возглавлял Евгений Бадигин.
ключевые слова: мэрия управление ЖКХ следственные действия
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нельзя безнаказанно спереть МУП вместе со всем барахлом,
а теперь говорят нам что техники не хватает и посыпать дороги нечем.
Дык понятно что нечем - украли всё - ездите по гребёнке.