В Управлении ЖКХ ивановской мэрии проведены следственные действия





Сегодня в управлении ЖКХ ивановской администрации были проведены следственные действия. По нашей информации, работали сотрудники следственного комитета. Осматривали документацию по 2016 году. С каким конкретно делом это связано, пока не известно. В тот период городское Управление жилищно-коммунального хозяйства возглавлял Евгений Бадигин.

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