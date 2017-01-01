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Житель Ивановской области украл граммофон
А также аппарат для проявки фотографий
В лежневскую полицию с заявлением о краже обратился 32-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что к нему в пустующую квартиру дома на улице Октябрьской в Лежневе, разбив окно, проник неизвестный и похитил граммофон, линзы для фотоаппарата и аппарат для проявки фотографий.
Оперативники провели опрос подучетного контингента и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за подобные преступления, проверили предполагаемые места скупки краденного имущества. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 32-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (2)
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- Медведь39 минут назад"аппарат для проявки фотографий" - ванночка для кошачего гумна чтоля? ;)
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- khhyy27 минут назадПолохало а граммофон то зачем тебе.
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