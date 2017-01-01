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Новости

сегодня, 13:14

Житель Ивановской области украл граммофон

А также аппарат для проявки фотографий


В лежневскую полицию с заявлением о краже обратился 32-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что к нему в пустующую квартиру дома на улице Октябрьской в Лежневе, разбив окно, проник неизвестный и похитил граммофон, линзы для фотоаппарата и аппарат для проявки фотографий.

Оперативники провели опрос подучетного контингента и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за подобные преступления, проверили предполагаемые места скупки краденного имущества. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 32-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: кража граммофон полиция
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									Медведь								
							
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  • 39 минут назад
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							"аппарат для проявки фотографий" - ванночка для кошачего гумна чтоля? ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									khhyy								
							
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  • 27 минут назад
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							Полохало а граммофон то зачем тебе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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