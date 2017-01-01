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сегодня, 13:04

Ивановцы завоевали золото и бронзу на Московском Открытом турнире по кендо

ФОТО


26 ноября состоялся юбилейный 50-й Московский Открытый турнир по кендо. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из Москвы, Иванова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ярославля, Санкт-Петербурга, Казани, Московской и Воронежской областей, а также кендоисты из Японии.

Ивановские спортсмены завоевали на турнире 1 золотую и 5 бронзовых медалей.

Среди спортсменов в возрасте 7-10 лет победу одержал юный ивановец Андрей Цуканов. Егор Москаленко и Иван Агафонов стали бронзовыми призерами.

Ивановцы Максим Смирнов и Алёна Вялова в категории 11-14 лет завоевали бронзовые медали. Алёна Вялова также получила награду за боевой дух.

Еще одну бронзу и приз за боевой дух завоевал Максим Смирнов в дан-кап (1 кю - 2 дан).

Приза за боевой дух удостоились: в женских индивидуальных соревнованиях - Ольга Морозова, дан-мастер (3+ дан) - Наталья Степанова и Сергей Пенкин.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: кендо турнир
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