В Иванове в автомобиле Mercedes-Benz нашли пистолеты и наркотики

Задержаны четверо подозреваемых





В областном центре задержали граждан с оружием и наркотиками.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области обратили внимание на молодого человека, который продолжительное время что-то искал около дома на улице Лежневской. Завершив поиск, он направился к автомобилю Mercedes-Benz, у которого его и остановили сотрудники Росгвардии.

В машине находились трое местных жителей от 30 до 31 года. При внешнем осмотре у одного из пассажиров был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В ходе досмотра в салоне автомобиля были обнаружены газовый пистолет и боевой пистолет «ТТ», разрешение на оружие отсутствовало.

Подозреваемых передали полиции. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество – амфетамин весом 0,91 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

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