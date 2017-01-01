Новости
В Иванове в автомобиле Mercedes-Benz нашли пистолеты и наркотики
Задержаны четверо подозреваемых
В областном центре задержали граждан с оружием и наркотиками.
Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области обратили внимание на молодого человека, который продолжительное время что-то искал около дома на улице Лежневской. Завершив поиск, он направился к автомобилю Mercedes-Benz, у которого его и остановили сотрудники Росгвардии.
В машине находились трое местных жителей от 30 до 31 года. При внешнем осмотре у одного из пассажиров был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
В ходе досмотра в салоне автомобиля были обнаружены газовый пистолет и боевой пистолет «ТТ», разрешение на оружие отсутствовало.
Подозреваемых передали полиции. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество – амфетамин весом 0,91 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
- оцените новость:
-
(1)
- 1218
- 2
Комментарии (2)
-
- Executor54 минуты назадв автомобилЕ
-
- Медведь41 минуту назадВ яндексе уже засветилЕ ;)
Новость дня
-
(3)
- 1347
-
(1)
- 1225
-
(0)
- 3415