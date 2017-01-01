В Иванове женщина крадет планшет в салоне сотовой связи

ВИДЕО с камеры наблюдения





Кража была совершена 10 октября в салоне «Билайн» в ивановском ТЦ «Ясень». Женщина с торговой тележкой похитила служебный планшет стоимостью 2500 рублей.

На первых секундах видео она берёт планшет со стола, расположенного посередине торгового зала. Затем, улучив момент, пакует планшет в свою сумочку.

Всех располагающих информацией о личности этой женщины полиция просит писать в личные сообщения ПОЛИЦИИ 37 в соцсетях. Анонимность гарантируется.

Видео: пресс-служба УМВД по Ивановской области

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