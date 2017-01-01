Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

12 минут назад

В Иванове женщина крадет планшет в салоне сотовой связи

ВИДЕО с камеры наблюдения


Кража была совершена 10 октября в салоне «Билайн» в ивановском ТЦ «Ясень». Женщина с торговой тележкой похитила служебный планшет стоимостью 2500 рублей.

На первых секундах видео она берёт планшет со стола, расположенного посередине торгового зала. Затем, улучив момент, пакует планшет в свою сумочку.

Всех располагающих информацией о личности этой женщины полиция просит писать в личные сообщения ПОЛИЦИИ 37 в соцсетях. Анонимность гарантируется.

Видео: пресс-служба УМВД по Ивановской области



ключевые слова: кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 228
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							До сих пор, что ли, крадёт? Или уже украла?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня