Новости
12 минут назад
В Иванове женщина крадет планшет в салоне сотовой связи
ВИДЕО с камеры наблюдения
Кража была совершена 10 октября в салоне «Билайн» в ивановском ТЦ «Ясень». Женщина с торговой тележкой похитила служебный планшет стоимостью 2500 рублей.
На первых секундах видео она берёт планшет со стола, расположенного посередине торгового зала. Затем, улучив момент, пакует планшет в свою сумочку.
Всех располагающих информацией о личности этой женщины полиция просит писать в личные сообщения ПОЛИЦИИ 37 в соцсетях. Анонимность гарантируется.
Видео: пресс-служба УМВД по Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 228
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- макссс7 минут назадДо сих пор, что ли, крадёт? Или уже украла?
Новость дня
42 минуты назадЭксклюзивные кадры расстрела известного ивановского предпринимателя Евгения Холоши
ВИДЕО 18+
-
(0)
- 1099