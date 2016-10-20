Эксклюзивные кадры расстрела известного ивановского предпринимателя Евгения Холоши

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В распоряжении редакции IvanovoNews оказались эксклюзивные кадры расстрела известного ивановского предпринимателя Евгения Холоши и его водителя.

Напомним, в ночь на 20 октября 2016 года в Иванове был убит предприниматель Евгений Холоша, курировавший сферу пассажирских перевозок в регионе. Также его бизнес-интересы распространялись на дорожное строительство и ЖКХ. Преступление было совершено на 4-й Минеевской улице.

По версии следствия, около часа ночи 46-летнего Евгения Холошу и его супругу подвозили домой знакомые на автомобиле «Рэндж Ровер». За рулем был водитель Холоши.

При остановке машины у дома подъехал автомобиль «Фольксваген Пассат», из которого вышел мужчина и произвел по «Рэндж Роверу» более 25 выстрелов. От полученных ранений Евгений Холоша и его водитель скончались. Еще трое мужчин, находившихся в машине в момент ее расстрела из автомата, выжили.

Позже сотрудники полиции обнаружили «Фольксваген Пассат» в Тейковском районе. Машина была полностью сожжена. Убийцу так до сих пор и не нашли.



Подробнее о том, кто такой Евгений Холоша, можно узнать здесь.

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