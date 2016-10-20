Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

36 минут назад

Эксклюзивные кадры расстрела известного ивановского предпринимателя Евгения Холоши

ВИДЕО 18+


В распоряжении редакции IvanovoNews оказались эксклюзивные кадры расстрела известного ивановского предпринимателя Евгения Холоши и его водителя.

Напомним, в ночь на 20 октября 2016 года в Иванове был убит предприниматель Евгений Холоша, курировавший сферу пассажирских перевозок в регионе. Также его бизнес-интересы распространялись на дорожное строительство и ЖКХ. Преступление было совершено на 4-й Минеевской улице.

По версии следствия, около часа ночи 46-летнего Евгения Холошу и его супругу подвозили домой знакомые на автомобиле «Рэндж Ровер». За рулем был водитель Холоши.

При остановке машины у дома подъехал автомобиль «Фольксваген Пассат», из которого вышел мужчина и произвел по «Рэндж Роверу» более 25 выстрелов. От полученных ранений Евгений Холоша и его водитель скончались. Еще трое мужчин, находившихся в машине в момент ее расстрела из автомата, выжили.

Позже сотрудники полиции обнаружили «Фольксваген Пассат» в Тейковском районе. Машина была полностью сожжена. Убийцу так до сих пор и не нашли.

Подробнее о том, кто такой Евгений Холоша, можно узнать здесь.



ключевые слова: Евгений Холоша убийство
  • оцените новость:
  • (0)
  • 901
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня