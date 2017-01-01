Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

56 минут назад

В Ивановской области транспортные прокуроры нашли нарушения в работе транспортных полицейских

Начальнику линейного отдела внесено представление


Ивановская транспортная прокуратура проверила деятельность Ивановского ЛО МВД России на транспорте. В частности, выяснялось, как транспортные полицейские соблюдают законодательство, регламентирующее хранение, учет и передачу вещественных доказательств по уголовным делам.

В результате проверки были выявлены нарушения. Так, дверь в специальное помещение линейного отдела оборудована только одним врезным замком, на окне установлена металлическая решетка с ячейками больше нормы, журнал учета ведется ненадлежащим образом и не скреплен гербовой печатью.

В связи с этим транспортной прокуратурой начальнику Ивановского ЛО МВД России на транспорте внесено представление.



ключевые слова: транспорт прокуратура полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 255
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 53 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опять повод кровати местами поменять? - А сколько лет это помещение уже эксплуатируется с такими недочетами?
    
Случаи хищения через эти ячейки были?
    
Может хватит уже бездельничать? - пора порядок в стране наводить, Роттенбергов и Сечиных сажать нужно, а вы у себя в кармане дырки ищите, и на кого бы еще повесить ответственность за плохое помещение. Его кто то принимал в экспл, документы подписывал, на охрану сдавали
    
 муть все это! Пока я это писал Сечин у страны украл 5млн долларов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня