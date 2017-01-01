В Ивановской области транспортные прокуроры нашли нарушения в работе транспортных полицейских

Начальнику линейного отдела внесено представление





Ивановская транспортная прокуратура проверила деятельность Ивановского ЛО МВД России на транспорте. В частности, выяснялось, как транспортные полицейские соблюдают законодательство, регламентирующее хранение, учет и передачу вещественных доказательств по уголовным делам.

В результате проверки были выявлены нарушения. Так, дверь в специальное помещение линейного отдела оборудована только одним врезным замком, на окне установлена металлическая решетка с ячейками больше нормы, журнал учета ведется ненадлежащим образом и не скреплен гербовой печатью.

В связи с этим транспортной прокуратурой начальнику Ивановского ЛО МВД России на транспорте внесено представление.

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