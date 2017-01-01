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56 минут назад
В Ивановской области транспортные прокуроры нашли нарушения в работе транспортных полицейских
Начальнику линейного отдела внесено представление
Ивановская транспортная прокуратура проверила деятельность Ивановского ЛО МВД России на транспорте. В частности, выяснялось, как транспортные полицейские соблюдают законодательство, регламентирующее хранение, учет и передачу вещественных доказательств по уголовным делам.
В результате проверки были выявлены нарушения. Так, дверь в специальное помещение линейного отдела оборудована только одним врезным замком, на окне установлена металлическая решетка с ячейками больше нормы, журнал учета ведется ненадлежащим образом и не скреплен гербовой печатью.
В связи с этим транспортной прокуратурой начальнику Ивановского ЛО МВД России на транспорте внесено представление.
ключевые слова: транспорт прокуратура полиция
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Комментарии (1)
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Случаи хищения через эти ячейки были?
Может хватит уже бездельничать? - пора порядок в стране наводить, Роттенбергов и Сечиных сажать нужно, а вы у себя в кармане дырки ищите, и на кого бы еще повесить ответственность за плохое помещение. Его кто то принимал в экспл, документы подписывал, на охрану сдавали
муть все это! Пока я это писал Сечин у страны украл 5млн долларов