В Ивановской области пенсионерка украла у соседа высаженные им два года назад туи

Одно дерево она подарила знакомой, остальные выбросила в реку





В полицию с заявлением о краже обратился 32-летний житель Ивановского района. Мужчина сообщил, что с придомовой территории неизвестный выкопал посаженные им в 2015 году три туи.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к краже причастно соседка потерпевшего. Выяснилось, что пока хозяин дома отсутствовал, 66-летняя женщина из личных неприязненных отношений выкопала деревья. В дальнейшем одну тую пенсионерка отдала знакомой, а остальные две выбросила в реку. В содеянном подозреваемая призналась и написала явку с повинной, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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