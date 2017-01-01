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17 минут назад
В Ивановской области пенсионерка украла у соседа высаженные им два года назад туи
Одно дерево она подарила знакомой, остальные выбросила в реку
В полицию с заявлением о краже обратился 32-летний житель Ивановского района. Мужчина сообщил, что с придомовой территории неизвестный выкопал посаженные им в 2015 году три туи.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к краже причастно соседка потерпевшего. Выяснилось, что пока хозяин дома отсутствовал, 66-летняя женщина из личных неприязненных отношений выкопала деревья. В дальнейшем одну тую пенсионерка отдала знакомой, а остальные две выбросила в реку. В содеянном подозреваемая призналась и написала явку с повинной, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Медведь7 минут назадВ реку? - Загрязнение воды туями - нужно сдать её гринпису на опыты!