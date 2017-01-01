21-летний ивановец продал «Инфинити» через интернет лишь за 100 тысяч рублей

Хотя намеревался выручить за машину 500 тысяч





В полицию с заявлением обратился 21-летний ивановец. По словам молодого человека, на одной из интернет-площадок он разместил объявление о продаже автомобиля «Инфинити» за 500 тысяч рублей. По указанному в объявлении номеру телефона позвонил неизвестный мужчина и представился Русланом. Условия купли-продажи звонившего устроили, и при личной встрече он отдал продавцу в качестве залога за автомобиль 100 тысяч рублей, а тот в свою очередь передал ему машину. Звонивший написал расписку, в которой указал, что обязан отдать еще 400 тысяч рублей. Но позже покупатель в телефонном разговоре сообщил, что оплачивать оставшуюся сумму не собирается.

В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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