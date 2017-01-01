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Новости

27 минут назад

21-летний ивановец продал «Инфинити» через интернет лишь за 100 тысяч рублей

Хотя намеревался выручить за машину 500 тысяч


В полицию с заявлением обратился 21-летний ивановец. По словам молодого человека, на одной из интернет-площадок он разместил объявление о продаже автомобиля «Инфинити» за 500 тысяч рублей. По указанному в объявлении номеру телефона позвонил неизвестный мужчина и представился Русланом. Условия купли-продажи звонившего устроили, и при личной встрече он отдал продавцу в качестве залога за автомобиль 100 тысяч рублей, а тот в свою очередь передал ему машину. Звонивший написал расписку, в которой указал, что обязан отдать еще 400 тысяч рублей. Но позже покупатель в телефонном разговоре сообщил, что оплачивать оставшуюся сумму не собирается.

В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: автомобиль интернет продажа мошенничество полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 24 минуты назад
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							Ну как так то, нельзя верить людям когда речь о деньгах идет 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 10 минут назад
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										0
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							Продавец совсем дурак?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 9 минут назад
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										0
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							21 год а уже инфинити, нужно провести проверку где он её взял,
    
наверное еще и безработный, последнюю рубашку снял чтоб финика купить ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Волтер Митти								
							
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  • 4 минуты назад
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										0
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							без лоха жизнь плоха...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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