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Новости

48 минут назад

В Иванове во дворе жилого дома нашли гранату

На место выезжали взрывотехники Росгвардии - ФОТО


В Управление Росгвардии по Ивановской области поступила информация о том, что во дворе дома по улице Лебедева-Кумача областного центра обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на гранату.

На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа.

Близлежащую территорию оцепили. Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и установили, что это - учебно-имитационная граната «УРГ-Н» (тип «РГД-5»). Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляла.

Данную гранату сотрудники Росгвардии передали следственно-оперативной группе.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области



ключевые слова: граната Росгвардия
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Там рядом в мусорных контейнерах не порылись? Может что еще ценного нашли бы, с десяток ПЭТ бутылок, состряпали бы дело о загрязнении пластиком природы, сняли отпечатки - нашли владельца, не бутылок - учебки же								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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