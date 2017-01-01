В Иванове во дворе жилого дома нашли гранату

На место выезжали взрывотехники Росгвардии - ФОТО





В Управление Росгвардии по Ивановской области поступила информация о том, что во дворе дома по улице Лебедева-Кумача областного центра обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на гранату.

На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа.

Близлежащую территорию оцепили. Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и установили, что это - учебно-имитационная граната «УРГ-Н» (тип «РГД-5»). Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляла.

Данную гранату сотрудники Росгвардии передали следственно-оперативной группе.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области

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