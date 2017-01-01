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48 минут назад
В Иванове во дворе жилого дома нашли гранату
На место выезжали взрывотехники Росгвардии - ФОТО
В Управление Росгвардии по Ивановской области поступила информация о том, что во дворе дома по улице Лебедева-Кумача областного центра обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на гранату.
На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа.
Близлежащую территорию оцепили. Взрывотехники Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и установили, что это - учебно-имитационная граната «УРГ-Н» (тип «РГД-5»). Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляла.
Данную гранату сотрудники Росгвардии передали следственно-оперативной группе.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области
ключевые слова: граната Росгвардия
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Комментарии (1)
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- Медведь4 минуты назадТам рядом в мусорных контейнерах не порылись? Может что еще ценного нашли бы, с десяток ПЭТ бутылок, состряпали бы дело о загрязнении пластиком природы, сняли отпечатки - нашли владельца, не бутылок - учебки же