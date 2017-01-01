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Новости

54 минуты назад

На улице Ташкентской в Иванове обнаружены два брошенных автомобиля

Без государственных регистрационных знаков


В районе домов №11 и №13 на улице Ташкентской областного центра обнаружены два брошенных и разукомплектованных автомобиля без государственных регистрационных знаков.

Мэрия предупреждает, что, если в течение трех дней владельцы машин не уберут их с улицы, транспортные средства будут эвакуированы в принудительном порядке. Вернут автомобили хозяевам только при условии возмещения владельцами затрат по эвакуации и хранению авто.



ключевые слова: транспорт эвакуация
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 47 минут назад
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										0
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							а скакого перепуга мэрия такие угрозы высказывает?! только по решению суда человек может быть лишен собственности. Тем более наверняка эти машины стоят не на газоне, а на положенном месте								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дон-777								
							
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  • 26 минут назад
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										0
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							для того и дано два дня что бы доказать что это чья то собственность, и нет никаких положенных мест если этот хлам стоит годами практически в каждом дворе большого дома 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 2 минуты назад
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							Это клумбы! Весной туда торфу добавьте и накидайте семян дикого винограда, будет как "туфля-пенис" у банки-хим-академии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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