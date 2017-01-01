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54 минуты назад
На улице Ташкентской в Иванове обнаружены два брошенных автомобиля
Без государственных регистрационных знаков
В районе домов №11 и №13 на улице Ташкентской областного центра обнаружены два брошенных и разукомплектованных автомобиля без государственных регистрационных знаков.
Мэрия предупреждает, что, если в течение трех дней владельцы машин не уберут их с улицы, транспортные средства будут эвакуированы в принудительном порядке. Вернут автомобили хозяевам только при условии возмещения владельцами затрат по эвакуации и хранению авто.
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Комментарии (3)
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- макссс47 минут назада скакого перепуга мэрия такие угрозы высказывает?! только по решению суда человек может быть лишен собственности. Тем более наверняка эти машины стоят не на газоне, а на положенном месте
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- Дон-77726 минут назаддля того и дано два дня что бы доказать что это чья то собственность, и нет никаких положенных мест если этот хлам стоит годами практически в каждом дворе большого дома
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- Медведь2 минуты назадЭто клумбы! Весной туда торфу добавьте и накидайте семян дикого винограда, будет как "туфля-пенис" у банки-хим-академии