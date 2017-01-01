На улице Ташкентской в Иванове обнаружены два брошенных автомобиля

Без государственных регистрационных знаков





В районе домов №11 и №13 на улице Ташкентской областного центра обнаружены два брошенных и разукомплектованных автомобиля без государственных регистрационных знаков.

Мэрия предупреждает, что, если в течение трех дней владельцы машин не уберут их с улицы, транспортные средства будут эвакуированы в принудительном порядке. Вернут автомобили хозяевам только при условии возмещения владельцами затрат по эвакуации и хранению авто.

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