Станислав Воскресенский выступит с докладом на Форуме легкой промышленности в Москве





Делегация Ивановской области во главе с врио губернатора Станиславом Воскресенским принимает участие на IV Всероссийский Форум легкой промышленности, который проходит в Москве.

В рамках форума представители федеральных и региональных органов власти, деловых и научных кругов, профессиональных и общественных организаций обсудят ключевые направления государственной политики в области поддержки и развития отечественной легкой промышленности. Также здесь состоится презентация проекта новой стратегии развития отрасли до 2025 года.

Главным мероприятием форума станет пленарное заседание на тему «Легпром - курс на развитие потребительского сектора», которое пройдет сегодня, 29 ноября. Состоится подведение итогов работы отрасли, анализ состояния и перспектив развития, обмен опытом между ключевыми игроками рынка. Заявлено об участии в пленарном заседании заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, руководителя Роскачества Максима Протасова. С докладом выступит врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Составляющей деловой программы форума являются круглые столы. Эксперты, промышленники, представители органов власти обсудят финансовые меры поддержки легпрома, перспективные методы борьбы с нелегальным производством и товарооборотом, инновации в легпроме и использование геотекстиля, вопросы сырьевого обеспечения и совершенствования нормативной деятельности в отрасли, кадровые проблемы, а также меры государственного регулирования при осуществлении закупок товаров легкой промышленности.

В состав делегации ивановского региона вошли представители департамента экономического развития и торговли Ивановской области, предприятий «ТДЛ Текстиль», «Шуйские ситцы», «Мануфактура Балина», «Протекс». В первый день работы форума ивановцы выступили на двух круглых столах.

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