Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:10

Станислав Воскресенский выступит с докладом на Форуме легкой промышленности в Москве


Делегация Ивановской области во главе с врио губернатора Станиславом Воскресенским принимает участие на IV Всероссийский Форум легкой промышленности, который проходит в Москве.

В рамках форума представители федеральных и региональных органов власти, деловых и научных кругов, профессиональных и общественных организаций обсудят ключевые направления государственной политики в области поддержки и развития отечественной легкой промышленности. Также здесь состоится презентация проекта новой стратегии развития отрасли до 2025 года.

Главным мероприятием форума станет пленарное заседание на тему «Легпром - курс на развитие потребительского сектора», которое пройдет сегодня, 29 ноября. Состоится подведение итогов работы отрасли, анализ состояния и перспектив развития, обмен опытом между ключевыми игроками рынка. Заявлено об участии в пленарном заседании заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, руководителя Роскачества Максима Протасова. С докладом выступит врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Составляющей деловой программы форума являются круглые столы. Эксперты, промышленники, представители органов власти обсудят финансовые меры поддержки легпрома, перспективные методы борьбы с нелегальным производством и товарооборотом, инновации в легпроме и использование геотекстиля, вопросы сырьевого обеспечения и совершенствования нормативной деятельности в отрасли, кадровые проблемы, а также меры государственного регулирования при осуществлении закупок товаров легкой промышленности.

В состав делегации ивановского региона вошли представители департамента экономического развития и торговли Ивановской области, предприятий «ТДЛ Текстиль», «Шуйские ситцы», «Мануфактура Балина», «Протекс». В первый день работы форума ивановцы выступили на двух круглых столах.



ключевые слова: легкая промышленность форум Станислав Воскресенский
  • оцените новость:
  • (0)
  • 194
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации