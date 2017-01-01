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В Иванове пассажира с двухлетним ребенком на руках зажало в дверях во время движения автобуса
Пострадавшего малыша доставили в больницу
ДТП случилось 28 ноября около 08.20 на улице Ермака областного центра. Водитель автобуса «Богдан» начал отъезжать от остановки и закрывать двери, когда пассажиры еще выходили из салона. В результате пассажира с двухлетним ребенком на руках зажало в дверях автобуса, после чего они упали.
С ушибами и ссадинами носа двухлетнего малыша доставили в медучреждение. Водитель с места ДТП уехал, но позже был установлен и задержан. На него составлен ряд административных протоколов. По данным УГИБДД по Ивановской области, был трезв.
Фото: УГИБДД
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Продолжают планомерную работу г-на Максимова.
То ли еще будет гонки,забитые маршрутки и т .д