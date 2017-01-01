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Новости

сегодня, 09:54

В Иванове пассажира с двухлетним ребенком на руках зажало в дверях во время движения автобуса

Пострадавшего малыша доставили в больницу


ДТП случилось 28 ноября около 08.20 на улице Ермака областного центра. Водитель автобуса «Богдан» начал отъезжать от остановки и закрывать двери, когда пассажиры еще выходили из салона. В результате пассажира с двухлетним ребенком на руках зажало в дверях автобуса, после чего они упали.

С ушибами и ссадинами носа двухлетнего малыша доставили в медучреждение. Водитель с места ДТП уехал, но позже был установлен и задержан. На него составлен ряд административных протоколов. По данным УГИБДД по Ивановской области, был трезв.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП автобус пассажиры ребенок
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									nbvji00								
							
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  • сегодня, 10:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							СОВСЕМ ОБНАГЛЕЛИ РАДЫ ЖИЗНИ ЛИШИТЬ ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Планомерная работа  г-нов Мановского и  Шушкина.
    
Продолжают планомерную работу г-на Максимова.
    
То ли еще будет гонки,забитые маршрутки и т .д								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Удивляет равнодушие водителя, ведь наверняка видел, как пассажир с ребенком упал и уехал. Нелюдь просто какой-то. Неужели сложно посмотреть по всем зеркалам, что все люди зашли/вышли и только потом ехать. Ваши дети и матери ведь тоже пользуются общественным транспортом...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
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    • 
										0
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							У нас на Минской своя "атмосфера" постоянно маршрутки то перед носом автобуса то сзади едут, на конечных порой разбор полётов могут устроить. Вот и гоняют... Если бы проверки о которых все знают заранее проводили не для галочки, то был бы и результат... А так ничего не меняется. Ехал сегодня утром в маршрутке стоя ехало порядка десяти человек... Ну и увечья пассажиров в сводках новостей практически ежедневно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
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    • 
										0
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							Перевозчик к которому относится данный автобус может уже перестанет раздражатся писать грязь и угрожать, что приедет на Минскую, публиковать мой адрес, а реально наведёт порядок на 3 маршруте. Что бы они соблюдали расписание, особенно по выходным! И я надеюсь в этом комментарии нет никакой провокации?? А то, что бы я не написал, DK постоянно утверждает о провокациях с моей стороны. Как совпало, сегодня как раз иду на приём в комитет и именно по 3 му автобусному маршруту. Ежедневно в сводках новостей сообщения о травмах. Реально эти перевозчики задрали в край!! Когда людей перестанете калечить???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 14 минут назад
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										0
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							то как выполняют поворот с Ермака на Тимирязева "водители" 3 и 35 маршрутов особенно радует, это проблемные маршруты согласен, те кто постоянно пользуется общественным транспортом так может сказать про любой из тех что сейчас есть в городе 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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