В Иванове пассажира с двухлетним ребенком на руках зажало в дверях во время движения автобуса

Пострадавшего малыша доставили в больницу





ДТП случилось 28 ноября около 08.20 на улице Ермака областного центра. Водитель автобуса «Богдан» начал отъезжать от остановки и закрывать двери, когда пассажиры еще выходили из салона. В результате пассажира с двухлетним ребенком на руках зажало в дверях автобуса, после чего они упали.

С ушибами и ссадинами носа двухлетнего малыша доставили в медучреждение. Водитель с места ДТП уехал, но позже был установлен и задержан. На него составлен ряд административных протоколов. По данным УГИБДД по Ивановской области, был трезв.

Фото: УГИБДД

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