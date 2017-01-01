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сегодня, 18:41
В Ивановской области в шахте лифта многоэтажки произошел пожар
Площадь возгорания составила 8 квадратных метров
ЧП произошло 27 ноября около 11 утра в Кинешме. В доме №42 на улице Социалистической возник пожар в шахте лифта. Там загорелся мусор. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, не исключен поджог.
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