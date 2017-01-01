В Иванове на улице торговали контрафактным коньяком «Лезгинка» за 150 рублей

Из незаконного оборота изъята также водка с этикетками «Пять озер» и «Талка»





Сотрудники Административного департамента Ивановской области совместно с полицейскими пресекли сегодня незаконный оборот алкогольной продукции в районе дома № 132 по улице Каравайковой областного центра. Розничная продажа велась с автомобиля «Лада». Были изъяты 124 бутылки алкоголя с поддельными этикетками известных торговых марок, а именно водки «Пять озер» по цене 60 рублей за бутылку, водки «Талка» по цене 100 рублей за бутылку, коньяка «Лезгинка» -150 рублей за бутылку.

По данному факту проводится проверка.

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