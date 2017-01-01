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22 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Пойдут ли депутаты наперекор воле врио губернатора?

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Завтра в Кинешме будут выбирать главу города. Больше полутора лет Александр Пахолков там мэр - неполноценный. В смысле - с приставкой и.о. Пора бы уже и «короновать». Все бы еще могло произойти год назад, да политическую карму подпортил Алексей Крупин.

Помимо действующего и.о. главы Пахолкова, на конкурс заявились еще как минимум двое. Кто-то из заместителей мэра и боевой летчик, бывший глава Заволжска Вячеслав Касаткин, фигура колоритная. В борьбу, говорит Вячеслав Анатольевич, вступил скорее из-за неуемной энергии и желания создать хотя бы видимость демократии и конкуренции. Тем более, что в начале ноября, встречаясь с кинешемскими депутатами, глава региона Станислав Воскресенский недвусмысленно намекнул, что сейчас не время для кадровых изменений. В руководителях видит Александра Пахолкова.

Кинешемская дума, конечно, славится своим скандальным характером. Но вот пойдут ли депутаты наперекор воле врио губернатора...?

Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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