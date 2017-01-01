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Новости

44 минуты назад

В дом на Октябрьской улице в Кохме только сегодня дали тепло

Отопительный сезон в этом МКД начался с опозданием на 7 недель


В многоквартирном доме на Октябрьской улице в Кохме потеплело. Отопительный сезон для жильцов многоэтажки начался с опозданием на 7 недель.

Мы неоднократно рассказывали о проблемах новостройки. Дом ввели в эксплуатацию в феврале, весной все коммунальные услуги были. Однако потом выяснилось, что ресурсоснабжающая организация не собирается возобновлять теплоснабжение в новом сезоне. Причины назывались разные. В том числе и отсутствие допуска теплопункта дома к эксплуатации.

Осенью прокуратура обратилась с исками к администрации и ООО «Крайтекс-ресурс». Кохомскую мэрию суд признал незаконно бездействующей, а ресурсников обязал начать подачу тепла.

Сегодня батареи в многоэтажке потеплели, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области. Отопление хотели дать еще накануне, но пришлось отогревать участок коммуникаций, которые идут от котельной к дому. При этом во дворе остается дежурить передвижная котельная, которая обеспечивала здание теплом с прошлой пятницы.



ключевые слова: отопительный сезон отопление
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