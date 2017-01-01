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Министр здравоохранения Вероника Скворцова наградила ивановский Центр СПИД
В федеральном конкурсе «Лучший СПИД-центр» ивановские медики заняли третье место. Диплом был вручен министром Вероникой Скворцовой главному врачу Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юрию Кухтею.
Награждение состоялось на всероссийском форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который проходил 27-28 ноября в Москве. Ивановский Центр СПИД представил на конкурс проект «В здоровом обществе должны быть здоровы все» в номинации «Зона риска», цель которого – предотвращение распространения ВИЧ-инфекции среди лиц без определенного места жительства и занятий, как одной из уязвимых к инфицированию ВИЧ групп населения.
Работа проводилась как с бездомными, так и с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не решен. «Задачами проекта стали повышение мотивации к безопасному в отношении инфицирования ВИЧ поведению, повышение мотивации к регулярности обследования на ВИЧ, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению психоактивных веществ и алкоголя», - говорится в сообщении департамента здравоохранения Ивановской области.
Свою акцию Центр СПИД провел совместно с Иваново-Вознесенской епархией, Благотворительным фондом по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Содействие», Благотворительным фондом «Дом надежды».
В частности, специалисты Центра СПИД провели выездные мероприятия по консультированию и добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию на базе благотворительной столовой при храме Всех Святых города Иванова, где получают горячий обед лица без определенного места жительства и занятий.
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